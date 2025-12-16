Kylian Mbappé : La menace lâchée en public !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG a essuyé une défaite ce mardi 16 décembre dans son litige financier avec le clan Mbappé. Le conseil de prud’hommes a rendu son verdict : 61M€ doivent être versés à Kylian Mbappé. Une victoire savourée par ses avocates qui n’ont pas manqué de réclamer cette somme dès la sortie du tribunal.

En août 2024, Le Monde révélait un litige financier s’élevant à 55M€ qui opposait le PSG à Kylian Mbappé. Ou plutôt le joueur ayant tout juste signé au Real Madrid qui réclamait son dû, à savoir trois mois de salaire impayés ainsi que diverses primes. Le Paris Saint-Germain s’est refusé à lui débourser ladite somme enclenchant une guerre judiciaire d’un an. Ce mardi, le conseil de prud’hommes a statué : le club de la capitale doit 61M€ au clan Mbappé.

«Le club doit payer dès à présent» Le PSG ne devrait pas lâcher l’affaire comme ça et même faire appel comme l’atteste le post X de Pierre Ménès. A la sortie du tribunal, les avocates de Kylian Mbappé ont savouré cette victoire en réclamant une exécution rapide du paiement du côté du Paris Saint-Germain. « Le tribunal a ordonné l'exécution provisoire, ce qui indique que le club doit payer dès à présent. Le foot n'est pas une zone de non droit. Nous espérons que le PSG pourra s'exécuter spontanément sans qu'on ait à passer par voie d'huissier. Cela serait élégant. Nous sommes très satisfaits. C'est une victoire que l'on attendait depuis longtemps ».