Zidane avec Mbappé : L’appel en direct !

Condamné à sept ans de prison ferme en Algérie, le journaliste français Christophe Gleizes est détenu depuis mai 2024. Et ses parents, très marqués par cette situation, en appellent aux soutiens en tout genre et ont notamment passé un message en direct à la radio aux grandes figures du football français telles que Zinedine Zidane et Kylian Mbappé.

Sylvie et Francis Godard, les parents du journaliste sportif français Christophe Gleizes qui a été condamné début décembre à sept ans de prison ferme en Algérie, ont été interrogés en direct sur RTL au micro de Marc-Olivier Fogiel en affichant leur intention de contacter de grands footballeurs pour soutenir la libération de leur fils. Et ils ont notamment passé un appel poignant envers Karim Benzema, Kylian Mbappé et Zinedine Zidane afin qu'ils les soutiennent dans cette cause.

Zidane reçoit un message « Un soutien de Zidane ou Benzema ? Bien sûr qu'on le souhaite et on espère qu'on aura de ce point de vue là quelques appuis qui vont nous aider à renforcer cet appel », confient les parents de Christophe Gleizes, qui tentent de mobiliser le plus de célébrités possible afin de gagner leur combat et obtenir la libération de leurs fils, détenu depuis le 28 mai 2024.