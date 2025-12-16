Kylian Mbappé : Le mensonge à la télévision…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En conférences de presse ou en interviews, Kylian Mbappé n’est pas étranger à la punchline. Habile communicant, le capitaine de l’équipe de France a par moments fait lever quelques sourcils, lui valant une réputation de joueur arrogant. Mais c’est tout le contraire d’après Olivier Giroud.

Depuis son éclosion à l’AS Monaco en 2017, Kylian Mbappé gagne sur et en dehors du terrain de par ses performances et sa communication toujours franche. De quoi lui valoir une réputation de personne arrogante dans les médias. De passage sur les antennes de Sky Sports, Olivier Giroud a démenti.

«Il était déjà très très talentueux et mature à l’époque en 2018» Lundi soir, dans le cadre de l’émission Monday Night Football, Olivier Giroud a partagé son ressenti sur le joueur et l’individu que sont Kylian Mbappé grâce à son expérience en tant que coéquipier en équipe de France entre 2017 et 2024. « Comment était Mbappé en tant que coéquipier ? C’est l’un des meilleurs joueurs actuels. Il était déjà très très talentueux et mature à l’époque en 2018 ».