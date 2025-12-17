Pierre Ménès : La douloureuse rupture… par SMS !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Évincé de Canal+ après l’accusation d’agression sexuelle de Marie Portolano, Pierre Ménès n’a plus eu de nouvelles de son ancien compère du Canal Football Club : Hervé Mathoux. Et ce, depuis le message que lui avait à l’époque envoyé le présentateur de l’émission dominicale de la chaîne cryptée. Sur W9, Ménès a partagé ses sentiments sur cette rupture.

Mardi, Pierre Ménès était de passage sur l’émission de Cyril Hanouna Tout beau tout neuf diffusée sur W9. L’ancien consultant de Canal+ a été écarté en 2021 par le groupe après la diffusion du documentaire de Marie Portolano : « Je ne suis pas une sal*pe, je suis journaliste » dans lequel Ménès avait été accusé d’avoir eu un comportement sexuellement déplacé de la part de l’homme avec une jupe soulevée et d’un attouchement au niveau de ses fesses.

«Il m’a envoyé un assez long SMS pour me dire qu’il s’en lavait les mains» Ecarté par Canal+, Pierre Ménès a affirmé à Cyril Hanouna et aux chroniqueurs présents sur le plateau avoir été lâché par ses amis dans le business dont Hervé Mathoux, présentateur du Canal Football Club depuis 2008. « Des copains sur la scène médiatique pendant ma traversée du désert ? (Il montre Cyril Hanouna) Voilà, ma réponse c’est Cyril. Outre Cyril, il n’y a pas grand-chose. Et Hervé Mathoux ? Il n’y a aucun échange. Dès que l’histoire Portolano est sortie, il m’a envoyé un assez long SMS pour me dire qu’il s’en lavait les mains. Depuis quatre ans, il s’en lave les mains ».