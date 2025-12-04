Kylian Mbappé : L’annonce qui rend fou Pierre Ménès

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Sur un plan purement statistiques, seuls Erling Braut Haaland et Harry Kane peuvent s’asseoir à la table de Kylian Mbappé depuis le début de la saison. L’avant-centre du Real Madrid montre souvent la voie de la victoire à ses coéquipiers et devrait rafler le Ballon d’or 2026 au vu des critères de sélection d’après Wesley Sneijder. Une sortie qui agace Pierre Ménès.

16 buts en Liga et 9 en Ligue des champions. Les statistiques de Kylian Mbappé cette saison avec le Real Madrid font déjà de lui un candidat évident pour le Ballon d’or 2026. L’attaquant star du club merengue succédera-t-il à Ousmane Dembélé ? Du point de vue de Wesley Sneijder, c’est une quasi certitude.

Sneijder voit Mbappé aisément être le Ballon d’or 2026 « Mbappé est devenu un véritable attaquant, il est plus performant que sur l'aile, et le Real Madrid n'a pas besoin d'un joueur comme Haaland. Et Vinicius le gagnera peut-être l'année suivante. Ils ont tous les deux le potentiel pour ça. Mbappé est devenu un véritable attaquant, il est plus performant que sur l'aile, et le Real Madrid n'a pas besoin d'un joueur comme Haaland. Et Vinicius le gagnera peut-être l'année suivante. Ils ont tous les deux le potentiel pour ça ». a analysé le champion d’Europe 2010 avec l’Inter pour Marca en interview.