C’est officiel : Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Auteur d'un nouveau doublé mardi soir en Liga sous les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé confirmé son excellent état de forme de début de saison. Et avec ses 61 buts inscrits depuis le début de l'année civile 2025, l'attaquant français rejoint d'ailleurs officiellement un certain Cristiano Ronaldo. Explications.

Le Real Madrid se déplaçait sur la pelouse de l'Athletic Bilbao mardi soir pour le compte de la 19e journée de Liga, et Kylian Mbappé et ses coéquipiers n'ont pas fait dans le détail pour se débarrasser de leurs adversaires du soir avec un large succès en terre basque (3-0). L'ancien joueur du PSG s'est une nouvelle fois illustré en inscrivant un doublé en faveur du Real Madrid, portant donc son total de buts en Liga à 26 en 23 apparitions depuis le début de la saison. Mais ce n'est pas tout...

Mbappé, le cap des 61 buts Depuis le début de l'année civile 2025, Kylian Mbappé comptabilise pas moins de 61 buts et rejoint ainsi le cap qu'avait atteint Cristiano Ronaldo en 2012 avec le Real Madrid. D'ailleurs, d'ici la fin du mois de décembre, il pourrait atteindre le podium des meilleurs buteurs de l'histoire en une année au XXIème siècle. Le classement actuel : 91 — Lionel Messi (2012) 69 — Cristiano Ronaldo (2013) 69 — Robert Lewandowski (2021) 63 — Cristiano Ronaldo (2014) 61 — Cristiano Ronaldo (2012) 𝟲𝟭 — 𝗞𝘆𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗠𝗯𝗮𝗽𝗽𝗲́ (𝟮𝟬𝟮𝟱)