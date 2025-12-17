Kylian Mbappé - Le divorce : Son avocat balance tout en direct !

Amadou Diawara

Alors que le PSG a refusé de lui payer 55M€ de primes et salaires dus, Kylian Mbappé a saisi le conseil des prud'hommes. Et ce mardi, l'instance parisienne a condamné le club de la capitale a verser environ 61M€ à son ancien numéro 7. Interrogé sur le verdict, Thomas Clay - avocat de Kylian Mbappé - a expliqué comment le PSG avait été battu.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Alors que le PSG a refusé de lui verser 55M€ de primes et salaires, l'international français a saisi le conseil des prud'hommes, qui a condamné le club de la capitale à lui payer environ 61M€. Lors d'un entretien accordé à l'émission l'After Foot, Thomas Clay - avocat de Kylian Mbappé - s'est lâché sur le verdict.

«Il a fallu déployer une armada de procédures» « C'est un salarié qui n'a pas été payé par son employeur, donc son employeur doit payer. Si c'était si simple, on n'en serait pas là. Il a fallu déployer une armada de procédures pour contraindre le PSG, qui avait une réalité parallèle, la pensée magique, qui racontait quelque chose, un récit, un narratif qui a été assez bien reçu par les médias. Et on entend souvent dire : "au fond, Kylian Mbappé a eu un accord - on ne sait pas de quel accord il s'agit - dans un vestiaire, et il a renoncé à ce qui lui était dû, c'est à dire les 55M€". Et ce récit, il a porté », a lancé Thomas Clay, avant d'en rajouter une couche.