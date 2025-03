PSG - 100M€ : Coup de théâtre pour le Qatar

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà propriétaire du PSG et du Sporting Braga, Qatar Sports Investments était annoncé ces derniers jours sur le point de racheter Malaga, pour un montant estimé à 100M€. Mais l’actionnaire majoritaire du Paris Saint-Germain n’est pas le seul à s’intéresser en pensionnaire de deuxième division espagnole, puisque Fenway Sports Group, propriétaire de Liverpool, est également sur le coup.

Le Qatar ne veut pas s’arrêter au PSG et au Sporting Braga. Comme indiqué par Sky News et L'Équipe, Qatar Sports Investments (QSI), qui détient 87,5% du Paris Saint-Germain et 21,67% du club portugais, veut désormais s’implanter en Espagne, en rachetant Malaga.

QSI veut racheter Malaga

Le pensionnaire de deuxième division espagnole est détenu par le groupe hôtelier et immobilier Bluebay (49%), ainsi que par l’homme d’affaires qatari Abdullah al-Thani. Si les négociations avec QSI autour d’un accord dont le montant est estimé à 100M€ sont à un stade avancé, le Qatar pourrait avoir de la concurrence.

Le propriétaire de Liverpool également sur le coup

Car, d’après les informations de The Athletic, Fenway Sports Group (FSG) étudie également la possibilité de racheter Malaga. Une délégation du propriétaire de Liverpool a visité les installations de la formation espagnole en février dernier dans l'optique d’une acquisition. L’été dernier, FSG s’était déjà intéressé aux Girondins de Bordeaux et a exploré plusieurs options, notamment Levante, Elche, l’Espanyol Barcelone, Getafe et Valladolid.