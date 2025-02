Rupture amoureuse : Une star du PSG en souffrance ?

Amadou Diawara

Auteur d'un début de saison tonitruant, Bradley Barcola a eu une mauvaise passe ces derniers mois, avant de retrouver de sa superbe. Et il se pourrait bien que le numéro 29 du PSG ait traversé une période difficile sur le plan sportif à cause d'une peine de cœur. En effet, Bradley Barcola n'embrasse plus le tatouage dédié à sa copine lorsqu'il marque ces dernières semaines.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Kylian Mbappé n'est plus un joueur du PSG. En effet, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Orphelin de Kylian Mbappé, le PSG a pu compter sur Bradley Barcola pour empiler les buts lors du début de saison. Toutefois, le numéro 29 rouge et bleu a vécu quelques semaines compliquées, où il n'arrivait plus à se montrer décisif, avant de se relancer dernièrement.

«Thanks God Thanks Life For ever»

Interrogé sur sa mauvaise passe, Bradley Barcola avait laissé clairement entendre qu'il était affecté par un événement survenu dans sa vie personnelle. « Il y a des moments comme ça. Dans la vie, on peut être pas bien. Il n’y a pas que le foot dans la vie. C’est sûr que je traverse des moments plus difficiles que d’autres. Mais j’essaye de me remettre à fond dedans, de penser à 100% au football et de me donner à fond pour retrouver ce niveau-là », avait confié l'attaquant du PSG.

Barcola a vécu une peine de coeur ?

Selon plusieurs supporters, Bradley Barcola aurait vécu une rupture amoureuse dernièrement. Ce qui l'aurait affecté et influé négativement sur ses performances sportives. En effet, le joueur du PSG avait pour habitude d'embrasser son poignet après chaque but, avant de pointer son doigt vers la caméra. Comme l'avait expliqué l'attaquant de 22 ans, ce geste était symbolique, parce qu'il s'est fait un tatouage avec sa copine sur cette zone. « Thanks God Thanks Life For ever (Merci Dieu Merci la vie Pour toujours) », peut-on lire sur sa peau. Toutefois, Bradley Barcola ne fait plus cette célébration d'après-but depuis qu'il a retrouvé le chemin des filets. Ce qui laisse entendre que sa relation sentimentale est terminée. Mais heureusement pour le PSG, il semble s'être remis de cette présumée peine de cœur.