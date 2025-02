«C’est fait», Zidane annoncé en direct !

Amadou Diawara

Comme il l'a annoncé lui-même, Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026. Pour assurer sa succession, Zinedine Zidane est le grandissime favori. D'ailleurs, Didier Deschamps a validé le choix du Ballon d'Or 98 ce jeudi. Dans la foulée, Daniel Riolo a annoncé le verdict pour Zinedine Zidane.

Didier Deschamps a lâché une bombe sur son avenir il y a plusieurs semaines. En effet, le sélectionneur de l'équipe de France a annoncé qu'il allait quitter sa fonction à la fin de la Coupe du Monde 2026, étant en fin de contrat après cette compétition.

«C'est fait pour Zidane, Deschamps l'a adoubé»

Alors que Zinedine Zidane est le grandissime favori pour prendre sa place à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps a estimé qu'il était le candidat idéal pour sa succession. « Il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous, la dernière fois qu’on s’est vus, c’était à l’été 2023. Et on doit se revoir cet été. Zizou est un très bon candidat. Un candidat naturel, attendu. Cela me semble être bien. Après, est-ce qu’il en aura envie ? Je ne sais pas. C’est sa décision. Qu’il y ait d’autres candidats, c’est possible et probable, mais le choix final sera celui du président », a déclaré la patron des Bleus lors d'un entretien accordé au Parisien, à L'Equipe et au Figaro ce jeudi.

«Comme s'il y avait eu un suspens»

Présent dans l'émission l'After Foot ce jeudi soir, Daniel Riolo a affirmé que Zinedine Zidane allait être le prochain sélectionneur de l'équipe de France. « C'est fait pour Zidane, Deschamps l'a adoubé (...) Il lui a mis l'épée sur l'épaule. Comme s'il y avait eu un suspens », a lâché le journaliste de RMC Sport. Reste à savoir si Zinedine Zidane sera bel et bien à la tête des Bleus après la Coupe du Monde 2026.