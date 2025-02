Equipe de France : Zidane doublé par un entraîneur improbable ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On le sait, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Pour le remplacer, Zinédine Zidane fait office de favori. Mais pour Raymond Domenech, il ne faut pas enterrer d'autres profils, y compris celui de Rudi Garcia, qui vient pourtant d'être nommé à la tête de la Belgique.

Et si la succession de Didier Deschamps était déjà jouée ? Pour de nombreux observateurs, Zinédine Zidane devrait remplacer son ancien coéquipier à la tête de l’équipe de France. A condition bien sûr qu’il le veuille. Mais pour Raymond Domenech, ce dossier est encore loin d’être bouclé.

Zidane en danger ?

Car selon l’ancien finaliste du Mondial 2006, d’autres profils peuvent prétendre à ce job à commencer par Thierry Henry, médaillé d’argent lors des derniers Jeux Olympiques de Paris. « Il y a Thierry Henry qui a fait du bon travail avec les Espoirs, il y a Willy Sagnol qui s’en sort très bien avec la Géorgie, il y a Bruno Génésio qui fait de l’excellent travail à Lille. Mais c’est vrai que la tête de liste c’est Zidane » a déclaré Domenech au cours d’un entretien au Courrier Picard.

Un invité surprise dans ce dossier ?

Plus surprenant, Domenech évoque aussi comme candidat à la succession de Deschamps le profil de Rudi Garcia. Or, l’ancien coach de l’OM et du LOSC vient d’être nommé à la tête de la Belgique jusqu’à la prochaine Coupe du monde 2026. Même en cas de départ prématuré de Garcia, pas certain que sa côte soit suffisamment élevée pour prétendre à ce poste.