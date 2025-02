Evra : Le canular de Ribéry qui ne passe pas !

Thomas Bourseau

Au fil de sa carrière, en plus de ses talents évidents pour le ballon, Franck Ribéry s’est bâti une réputation de farceur à la fois en club ou en sélection. L’icône du Bayern Munich a fait honneur à sa fameuse réputation avant la Coupe du monde 2014 en faisant un canular à Patrice Evra avec l’aide du petit nouveau Rémy Cabella. Une blague qu’Evra n’a pas du tout apprécié.

Rémy Cabella (34 ans) n’a pas connu une grosse carrière internationale avec l’équipe de France. Ses apparitions se comptent sur les doigts d’une main. Néanmoins, son entrée dans le groupe tricolore fut fracassante, mais pas vraiment pour les bonnes raisons. A son arrivée au rassemblement pour le stage de préparation de la Coupe du monde 2014, celui qui évoluait à Montpellier s’est fait avoir par Franck Ribéry, grand blagueur de l’équipe de France à l’époque, qui a su manipuler le jeune Cabella en s’attaquant au patron du vestiaire : Patrice Evra.

«Ribéry me dit : « Oh, fais : Evra ! Comme ça. Fais, t’inquiètes »»

Assis à côté de Rémy Cabella à table, Franck Ribéry l’a incité à publiquement interpellé Patrice Evra malgré leur différence de statuts. Pendant son passage sur la chaîne Twitch du streamer Zack Nani pour l’émission Zack en Roue Libre, le joueur du LOSC a raconté. « Ribéry il faut savoir qu’il est aussi fou que moi. Il est même encore plus fou. Il me chauffait, il ne me connaissait pas, mais il a compris. Il s’est dit « le petit je vais le manipuler très facilement ». Il me dit : « Oh, fais : Evra ! Comme ça. Fais, t’inquiètes ». Je rigole avec tout le monde, on est humains. Que ce soit Evra ou un autre, je rigole avec toi, il n’y a pas de je le prends de haut. Ribéry m’a tellement chauffé, à un moment donné je fais : Evra ».

«J’ai senti de loin qu’il n’était pas content»

« Et Pat, maintenant que je le connais très bien, je sais comment il est. J’ai senti de loin qu’il n’était pas content, il n’aime pas ça en public qu’un jeune se moque de lui ou presque. Il veut garder son statut ». a poursuivi Rémy Cabella. A la suite du récit du principal intéressé, on apprend en effet que Patrice Evra, taulier du groupe de Didier Deschamps à l’époque, a en effet peu goûté à cette blague. Au point où Olivier Giroud, qui était assis à sa table au moment des faits, est allé en urgence voir Cabella avant l’entraînement de l’après-midi.

«Giroud vient me voir et me dit : « Rémy, tu es fou. Ne fais pas ça, c’est Patrice Evra »»

« L’après-midi, avant l’entraînement Giroud vient me voir et me dit : « Rémy, tu es fou. Ne fais pas ça, c’est Patrice Evra ». Je lui dis qu’on est là pour rigoler pour moi. Ribéry m’a mis dans un bourbier. Je me suis dis que je rigole avec Ruffier, je peux rigoler avec tout le monde. Il faut savoir que Pat a un statut, mais il ne veut pas que les gens se moquent de lui à part Ribéry, mais c’était son ami. J’avais été le voir et je m’étais excusé par respect ». a conclu Rémy Cabella pendant son intervention sur la chaîne Twitch de Zack Nani.