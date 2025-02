Giroud : L’appel au clan Benzema après les attaques

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2020, Karim Benzema s'était retrouvé sous le feu des critiques. Alors au Real Madrid, l'attaquant tricolore de 37 ans avait sévèrement taclé Olivier Giroud, considérant qu'il n'avait pas les épaules pour lui succéder en équipe de France. Journaliste, Romain Molina estime que le buteur d'Al-Ittihad avait commis une grosse erreur.

En 2020, en plein confinement, Karim Benzema avait fait parler de lui en raison d’une sortie sur Olivier Giroud. « Ça va être vite fait ! On ne confond pas la Formule 1 et le karting » avait-il répondu à la question de savoir si l’ancien attaquant de Montpellier avait les épaules pour prendre sa place en équipe de France.

Zidane à l’OM ? Rabiot brille de nouveau ! 🥳 Découvrez l'analyse de Florent Gautreau sur cette performance éclatante. https://t.co/DCo2TGLkJH — le10sport (@le10sport) February 10, 2025

« Giroud a pris pour rien »

Selon Romain Molina, cette phrase est l’un des nombreux dérapages de Benzema. « Benzema n’a pas été très malin. Quand il fait ses likes, en terme de gaminerie on est sur un niveau incroyable. Sur Giroud, c’était limite. Parce que des fans de Benzema s’en sont pris à Giroud. Giroud a pris pour rien. Je l’ai dis à des grands amis de Karim » a confié le journaliste au cours d’un entretien à Aloha News.

Giroud voulait jouer avec Benzema

Pourtant, Giroud n’a jamais caché son envie d’évoluer au côté de Benzema. « Giroud me disait : « On ne comprend pas pourquoi il ne tente pas Karim et moi ». Même dans le groupe, certains me disaient qu’ils trouveraient ça logique. Mais Deschamps disait que s’il y a Griezmann, il ne pouvait pas mettre Giroud et Benzema » a-t-il déclaré.