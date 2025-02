Mbappé - Dembélé : L’annonce choc de Thierry Henry !

Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé est métamorphosé depuis son repositionnement au poste d’attaquant au début de l’année 2025 opéré par Luis Enrique. De quoi inspirer des blagues à l’entraîneur du PSG sur le Noël que Dembélé a passé. Avec ses 15 buts sur ses 8 matchs de l’année au Paris Saint-Germain, Dembélé fait mieux que Kylian Mbappé au Real Madrid. Thierry Henry annonce du très lourd pour l’équipe de France.

Depuis le début de l’année 2025, les deux meilleurs buteurs du football européen sont Français. Et contrairement à la coutume de ces dernières années, Kylian Mbappé n’occupe pas la première place de ce classement. En effet, malgré ses 10 buts inscrits en 12 matchs, le numéro 9 du Real Madrid témoigne de l’incroyable dynamique d’Ousmane Dembélé avec le Paris Saint-Germain. C’est simple, en l’espace de ses 8 apparitions avec le PSG, le champion du monde 2018 est déjà parvenu à mettre le ballon au fond des filets à 15 reprises.

«En face à face, tu ne te levais presque pas parce que tu savais qu’il raterait»

Un réalisme inédit pour Ousmane Dembélé qui a déjà inscrit deux doublés et deux triplés sous les ordres de Luis Enrique à ce poste d’avant-centre du PSG. De quoi surprendre Thierry Henry au plus haut point. « C’est fou. Il n’avait pas ça en lui avant, il n’a jamais eu l’attribut de marquer des buts. La façon dont il jouait, tu pouvais le mettre à différentes positions, la façon dont il pressait… Il pouvait dribbler et prendre n’importe qui en un contre un, mais après en face à face, tu ne te levais presque pas parce que tu savais qu’il raterait. Il va devoir prouver saison après saison maintenant, mais avant, les gens lui demandaient seulement de cadrer ».

«S’il continue comme ça, nous aurons une belle équipe avec la France»

Sur les antennes de CBS Sports mardi soir après son doublé face au Stade Brestois en 1/16èmes de finale de Ligue des champions (3-0), Thierry Henry a assuré qu’avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, le deuxième meilleur buteur européen de l’année 2025, l’équipe de France va être performante. « Nous sommes passés de : « peux-tu cadrer ta frappe », à marquer ce nombre de buts. C’est tout simplement ridicule, je suis heureux pour lui parce que s’il continue comme ça, nous aurons une belle équipe avec la France (ndlr petit sourire en coin) ».