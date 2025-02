Équipe de France : L’appel qui a tout changé pour Thierry Henry !

Thomas Bourseau

Force est de constater que l’épilogue de la carrière internationale de Thierry Henry ne fut pas aussi belle que son commencement. Le champion du monde 98 a fait partie de la bande de grévistes à Knysna pendant la Coupe du monde 2010, mais aurait bien pu s’éviter tout cela en écoutant sa première intuition remontant à l’automne précédant le Mondial.

Thierry Henry avait commencé au firmament et est sorti par la toute petite porte. Du toit du monde à la risée du monde, voilà comment on peut définir le parcours de la légende d’Arsenal en équipe de France entre 1997 et 2010 et ce naufrage collectif des Bleus à Knysna pendant la Coupe du monde.

Dupont à l'ouverture, un choix risqué qui soulève les débats ! ⚡ Découvrez les conséquences de cette décision sur le XV de France.

➡️ https://t.co/AU7hmg9Ke6 pic.twitter.com/xeBYOlWBKn — le10sport (@le10sport) February 11, 2025

«Il y a cette main contre l’Irlande, Henry reprend l’avion privé et retourne à Barcelone»

Avant même le clash entre le vestiaire et le staff technique / Fédération française de football auquel il a assisté en tant que spectateur aux premières loges en Afrique du Sud, Thierry Henry aurait pu mettre un terme à sa carrière internationale dès novembre 2009 après le barrage contre l’Irlande.

« Il y a cette main contre l’Irlande, Henry reprend l’avion privé et retourne à Barcelone dès la fin du match. Et le lendemain, il y a ce déferlement de haine assez invraisemblable en France : Roselyne Bachelot qui ramène sa fraise, Dechavanne qui ramène sa fraise, tous ces inspecteurs des travaux finis qui réclament que le match soit rejoué. Comme si la France ne s’était pas faite enfler par l’arbitrage dans son histoire ». a dévoilé Pierre Ménès ces dernières heures.

«Je vais arrêter l’équipe de France»

Sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot, l’ancien journaliste de L’Équipe et chroniqueur de Canal+ a fait part de conversations qui auraient donné une tout autre tournure à la fin de carrière de Thierry Henry en équipe de France. « Thierry m’appelle, il est très mal, et il dit « je vais arrêter l’équipe de France ». Donc j’appelle Domenech, je lui dis. Ils commencent à se parler, je reparle à Titi, je reparle à Domenech… C’est effectivement une des journées ou j’ai joué un des plus grands rôles dans la vie interne de l’équipe de France ».