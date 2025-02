«Menteur» : Pierre Ménès explose à cause d’Evra !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On le sait, Patrice Evra et Pierre Ménès ne partiront pas en vacances ensemble. Et visiblement, le temps n'a pas adouci les rancœurs. Alors que Netflix s'apprête à sortir un documentaire sur le scandale de Knysna en 2010, le chroniqueur a appelé ses followers à ne pas croire les mots qui sortiront de la bouche de Patrice Evra, ancien capitaine de l'équipe de France.

« Cela fait 15 ans que ça dure, il est temps de dire la vérité ! ». Patrice Evra promet de faire de grandes révélations sur le scandale de Knysna, l’un des gros points noirs de l’équipe de France, durant un documentaire qui sortira prochainement sur la plateforme Netflix. Quatorze ans après le fiasco du Mondial 2010, l’ancien joueur de Manchester United compte bien vider son sac et rétablir la vérité sur la fameuse expulsion de Nicolas Anelka. Mais certains comme Pierre Ménès n’attendent pas grand-chose de ce documentaire.

Pierre Ménès lève le voile sur une révélation explosive : qui se cachait derrière les insultes d’Anelka ? 🤯

Ménès clashe encore Evra

« Quand j’entends qu’il va y avoir un documentaire sur Knysna et que Patrice Evra annonce avec fracas qu’il va enfin dire la vérité, entendons-nous bien, c’est sa vérité qu’il va dire. Évidemment, elle va être tournée en sa faveur, n’en doutez pas. Et pour ce que j’en sais, son rôle dans cette période a été assez peu reluisant, c’est d’ailleurs pour ça que Didier Deschamps ne lui a jamais redonné le brassard », a déclaré Pierre Ménès dans Pierrot Le Foot sur YouTube.

« Si tu veux faire confiance à un menteur pro... »

Interpellé par des followers sur X, Pierre Ménès en a remis une couche sur Patrice Evra, avec qui les relations sont toujours aussi glaciales. « Si tu veux faire confiance à un menteur pro comme Évra libre à toi » a-t-il confié à l’un d'eux. « J’attends avec anxiété le tissu de mensonge que des mecs genre Évra vont nous pondre » a déclaré l’ancien chroniqueur de Canal + à un autre de ses followers.