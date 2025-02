Knysna : Des mensonges de Patrice Evra ? Pierre Ménès se lâche !

Thomas Bourseau

Patrice Evra n’est pas seulement réputé pour ses prouesses avec Manchester United au fil de sa carrière. Il a notamment été le capitaine de l’équipe de France pendant la Coupe du monde 2010 au cours de laquelle le groupe tricolore s’était mis en grève après l’expulsion de Nicolas Anelka de la sélection. Une affaire d’État pour laquelle la vérité sera dévoilée par le biais d’un documentaire Netflix par Evra. L’occasion pour Pierre Ménès de faire le teasing des éventuels mensonges proférés par le principal intéressé.

Ces derniers temps, le naufrage de Knysna refait surface dans les médias. Pour remettre les choses dans leur contexte, en pleine phase de groupes de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, l’équipe de France de Raymond Domenech se mettait en grève. En effet, jugeant injustifiée l’exclusion de Nicolas Anelka après la défaite contre le Mexique (2-0) pour des propos injurieux révélés par L’Équipe envers le sélectionneur qu’il n’aurait jamais tenus selon Eric Abidal en interview pour le média Carré récemment, le vestiaire des Bleus refusait de descendre du bus et de s’entraîner au centre d’entraînement de Knysna.

«Je sais d’un qu’il va dire n’importe quoi, deux qu’il va déverser sa haine, et de trois qu’il va mentir»

Une décision qui avait fait le tour du globe et des journaux télévisés. Raymond Domenech avait d’ailleurs lu une lettre rédigée par l’équipe de France et son capitaine Patrice Evra devant les caméras. Une affaire sportive de laquelle les politiques s’étaient emparés jusqu’à l’Assemblée Nationale.

Un documentaire Netflix sera diffusé sur la plateforme américaine cette année sur ce sujet et sera intitulé « Le bus : Les Bleus en grève ». Pierre Ménès, consultant sportif français, a fracassé Patrice Evra en amont de la diffusion du documentaire en question. « Non, je n’ai pas vu son interview et franchement j’ai autre chose à faire que me jeter sur les interview de Patrice Evra parce que je sais d’un qu’il va dire n’importe quoi, deux qu’il va déverser sa haine, et de trois qu’il va mentir ».

«Pour ce que je sais de son comportement à Knysna, il n’y a pas grand-chose qui soit en sa faveur»

Sur sa chaîne, Pierre Ménès a affirmé que ladite vérité promise par Patrice Evra sur l’affaire Knysna ne devrait pas mettre l’ancien joueur de Manchester United en valeur, à moins qu’il altère ladite vérité... « J’ai vu que sur Netflix il y allait avoir un documentaire sur Knysna et qu’Evra a dit qu’il allait enfin dire la vérité. Je peux vous dire, comme moi je fais partie de ceux qui savent très bien ce qu’il s’est passé à Knysna, j’attends avec impatience la version de Patrice Evra qui sera forcément en sa faveur. Et pour ce que je sais de son comportement à Knysna, il n’y a pas grand-chose qui soit en sa faveur ». Le ton est donné.