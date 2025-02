Mbappé en équipe de France : Le refus catégorique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'un triplé face à Brest samedi, Ousmane Dembélé est dans une forme éblouissante. L'international français semble avoir pris la mesure de son nouveau poste. Depuis quelques semaines, il évolue dans un rôle de faux neuf qui sied à ses qualités. L'ancien du Barça pourrait bien évoluer dans une position similaire en équipe de France, mais pas certain que Kylian Mbappé soit prêt à lui céder la place.

Ousmane Dembélé incarne à merveille le fameux faux 9 désiré par Luis Enrique depuis le début de la saison. Dans son nouveau costume, l’international français a claqué deux triplés de suite, et certains aimeraient le voir dans cette position sous le maillot de l’équipe de France. Mais Ludovic Obraniak voit mal Kylian Mbappé céder sa place.

Dembélé en feu 🎉 ! Ses triplés font briller le PSG, et Mbappé commente : "C'est juste le début". Préparez-vous à l'étincelle ! https://t.co/bQyL964jw2 — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) February 3, 2025

« Le patron est de retour »

« Je ne crois pas une seule seconde que Mbappé accepte de revenir sur le côté gauche. Maintenant il a pris ses quartiers au Real en tant que numéro neuf. Jouer sur un côté demande des efforts, beaucoup plus que ceux d’être numéro neuf, sur le plan défensif. Si ça me plairait ? Le patron est de retour. Le patron est de retour donc il joue à son poste, et maintenant c’est en neuf. Il faut l’acter maintenant que Mbappé est un neuf. Il montre maintenant avec le Real Madrid qu’il est capable, non seulement d’être virevoltant, d’être buteur, etc… » a confié l’ancien international polonais.

« Il n'acceptera jamais »

Dembélé va donc devoir se contenter d’un rôle secondaire au poste de numéro 9. « Ousmane Dembélé qui remonte potentiellement dans la hiérarchie en cas de défaillance ou d’absence de Mbappé, pourquoi pas. Ça peut être une option. Maintenant, aujourd’hui c’est Mbappé en neuf point barre. On ne va pas décaler de nouveau Mbappé côté gauche et vous verrez qu’il n’acceptera jamais. » a lâché Obraniak sur le plateau de L’Equipe de Greg.