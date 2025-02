«Il fallait vendre du papier» : Enorme fake news en équipe de France ?

Thomas Bourseau

Le naufrage de Knysna s'est déroulé il y a quinze ans. L'équipe de France a vécu une Coupe du monde noire tant sur les pelouses sud-africaines qu'en dehors. Le vestiaire des Bleus était le lieu de clans et notamment de rumeurs de harcèlement envers Yoann Gourcuff. Cependant, selon Nicolas Anelka, ça n'a jamais eu lieu et il s'en est expliqué.

La Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud a laissé un souvenir plus qu'amer dans la mémoire collective en France. Outre les résultats cataclysmiques de l'équipe de France sur le terrain, ce sont les attitudes et les clashs entre le sélectionneur Raymond Domenech, la Fédération française de football et le vestiaire qui ont fait beaucoup parler.

«Ribéry qui s’en prend à Gourcuff ? Cela n’a jamais existé»

En plus de l'histoire de la grève d'entraînement de l'équipe de France en protestation à l'exclusion du groupe de Nicolas Anelka en pleine compétition, il y a eu des rumeurs de harcèlement de la part de Franck Ribéry envers Yoann Gourcuff notamment. 15 ans plus tard, Anelka a remis les pendules à l'heure sur ce sujet pendant Le Club des 5. « Ribéry qui s’en prend à Gourcuff ? Cela n’a jamais existé. Le soi-disant ‘petit français’ qui est harcelé par les racailles de l’équipe de France. Il fallait vendre du papier. Franchement, c’était très faible ».

«Le fait que Gourcuff ne veuille pas démentir tout ce qui s’est dit, on n’a pas compris»

Au cours de sa longue interview pour Le Club des 5, Nicolas Anelka n'a toujours pas digéré le fait que Yoann Gourcuff n'ait jamais pris le temps et le soin de nier tout ce qui a été dit à ce sujet dans la presse. « Moi, le danger de cette histoire, c’est le fait que Gourcuff ne veuille pas démentir tout ce qui s’est dit. On n’a pas compris. Je n’ai jamais vu une interview de lui pour dire que c’était une histoire inventée. C’était vraiment une Coupe du monde spéciale… » .