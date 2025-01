Zidane en Équipe de France : Le refus catégorique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Logiquement présenté comme étant le grand favori pour venir succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane est-il pour autant assuré d'avoir le poste ? Philippe Diallo, le président de la FFF, refuse catégoriquement d'évoquer le moindre nom afin de respecter la fin du mandat de Deschamps jusqu'au Mondial.

C'est désormais officiel : Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France au terme de la Coupe du Monde 2026, après quatorze ans de règne à la tête des Bleus. Zinedine Zidane, dont l'intérêt pour le poste relève du secret de polichinelle, fait donc logiquement figure de grand favori pour venir lui succéder. Mais de son côté, la Fédération Française de Football refuse d'évoquer la moindre piste pour l'avenir de l'équipe de France...

« Je refuse... »

« Je refuse de me lancer dans le jeu des favoris ou même de citer des noms, essentiellement parce que je souhaite justement respecter et préserver Didier Deschamps, le staff qui est en place. Ce sont des gens qui sont là depuis plus de dix ans, qui ont eu des résultats remarquables. Et je pense qu’on doit les laisser travailler dans la plus grande sérénité jusqu’à la fin de leur contrat », indique Philippe Diallo, le président de la FFF, dans un entretien accordé à l'AFP.

Objectif sérénité pour Deschamps

Diallo souhaite surtout permettre à Didier Deschamps de pouvoir travailler sereinement et sans pression jusqu'à la fin de son mandat en équipe de France : « Il n’y a pas d’échéance, on a dix-huit mois. Ça laisse beaucoup de temps pour avoir la bonne réflexion. Diriger l’équipe de France (...) Je souhaite surtout que Didier Deschamps puisse terminer son mandat à la tête de l’équipe de France en la faisant rayonner comme il a pu le faire dans le passé ». Voilà qui est clair.