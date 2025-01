Zidane : Il dérape totalement et s’explique !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Désormais retiré dans sa Bretagne natale, Noël Le Graët est revenu sur sa déclaration choc sur Zinédine Zidane en 2023, qui avait provoqué sa chute. Deux ans après, l'ancien président de la Fédération française de football s'est expliqué pour la première fois et a tenté de justifier cette sortie polémique.

Le 8 janvier 2023 restera le point de départ de la chute de Noël Le Graët. Présent sur le plateau de RMC pour évoquer l’avenir de Didier Deschamps, le président de la FFF, visiblement dans un état second, s’était illustré par des propos maladroits sur Zinédine Zidane.

Le craquage de Le Graët

« Je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi ? ‘Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d’accord avec Didier ? Il fait ce qu’il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré et on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. J’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu’il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j’y crois à peine en ce qui me concerne » avait lâché Le Graët.

« Je voulais protéger Deschamps »

Le début des ennuis pour Le Graët, accusé ensuite de harcèlement moral et sexuel ( la procédure a été classée sans suite le 17 octobre dernier pour infraction insuffisamment caractérisée ndlr). Dans des propos rapportés par Le Parisien, il a fait son mea-culpa. « A l’époque, j’ai eu de petits mots de travers à propos de Zidane. Mais je voulais protéger Deschamps, ce n’était pas du tout contre Zidane. Didier avait gagné une Coupe du monde, venait de disputer une deuxième finale d’affilée, il méritait selon moi d’en disputer une troisième. N’importe qui à ma place aurait fait la même chose » a-t-il lâché.