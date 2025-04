Kylian Mbappé : L'humiliation en live, c'est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, le rêve n'est pas magnifique pour Kylian Mbappé en ce moment. La faute aux résultats du club merengue et à ses performances qui lui ont valu des sifflets de certains socios au Santiago Bernabeu même quand il ne jouait pas. Une scène lunaire du point de vue de Ronald Koeman, ancien joueur et coach du FC Barcelone, qui est monté au créneau pour Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé vit des moments délicats ces derniers temps. D'une part son rêve de Ligue des champions s'est envolé dès le stade des quarts de finale avec une élimination contre Arsenal (5-1 au cumulé). Mais ce n'est pas tout, le Stade Malherbe de Caen, club dont il est devenu l'actionnaire majoritaire à 80% en septembre dernier, a été relégué de Ligue 2 à la National 1 et quittera cet été le monde professionnel pour la première fois en 41 ans.

«Il est vrai qu’ils l’ont sifflé»

Et, cerise sur le gâteau, Kylian Mbappé a été hué par les socios merengue à deux reprises : à sa sortie au Santiago Bernabeu face aux Gunners le 16 avril dernier (1-2) ainsi que lors de la victoire à l'arrache du Real Madrid contre l'Athletic Bilbao dimanche dernier (1-0) lors de son apparition sur les écrans géants du temple madridista. Une situation anormale du point de vue de Ronald Koeman. « Il est vrai qu’ils l’ont sifflé. Pour moi, c’est un grand joueur, avec énormément de qualités »

«Je ne suis pas partisan de siffler un joueur local»

A l'occasion de son entretien accordé à Marca, Ronald Koeman a par ailleurs reconnu ne pas être particulièrement en faveur de l'idée de rabaisser publiquement un joueur de l'équipe locale. Et qui plus est du talent du capitaine de l'équipe de France. « Je ne suis pas partisan de siffler un joueur local, et encore moins un joueur aussi bon que Mbappé ». Néanmoins, le public du Real Madrid est réputé pour être dur et capricieux...