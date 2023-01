Tous les détails du craquage de Le Graet sur Zidane sont révélés !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Dimanche dernier, Noël Le Graët dérapait au micro de RMC. Interrogé par Marion Bartoli sur la piste Zinédine Zidane, le président de la Fédération française de football avait tenu un discours méprisant à l'égard du champion du monde 1998. L'ancienne tenniswoman est revenue sur cet entretien et sur le discours du responsable, mis à pied mercredi dernier.

« J'en n'ai rien à secouer, il peut aller où il veut ». Dimanche dernier, lors de l'émission Bartoli Time sur RMC , Noël Le Graët s'en prenait à Zinédine Zidane. Un discours, qui avait provoqué la polémique et qui a été le début des ennuis pour le président de la FFF. Critiqué par des membres de sa propre équipe, des joueurs, mais aussi des membres du gouvernement, Le Graët a été mis à pied mercredi dernier. Ce dimanche, Marion Bartoli a livré les coulisses de cet entretien.

Bartoli raconte l'entretien de Le Graët

« Je l'ai appelé moi-même sur son téléphone à 18h, pour lui demander s'il pouvait intervenir sur la décision - qui était pour moi logique et que j'approuvais - de prolonger Didier Deschamps. Il m'a répondu qu'il était disponible 1h30 plus tard puisqu'il regardait les matchs de Coupe de France » a confié l'ancienne lauréate de Wimbledon. Selon elle, la liste des sujets avaient été établies.

Le Graët était au courant des sujets

« On l'a contacté à 19h27 pendant la pub. Au départ il n'a pas répondu. Là il me rappelle sur mon téléphone privé, je décroche alors que je suis à l'antenne, je demande la permission de décrocher. Il est parfaitement au courant qu'on va le passer à l'antenne, il est parfaitement au courant de la raison pour laquelle on l'appelle au départ, à savoir la prolongation de Didier Deschamps. Moi j'étais pour » a-t-elle déclaré.

« Il savait très bien que le nom de Zinedine Zidane allait forcément ressortir »