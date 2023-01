Mercato - PSG : Zidane réclame déjà un transfert colossal au Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que les portes de l'équipe de France viennent de se fermer juste après la prolongation de Didier Deschamps, Zinédine Zidane pourrait reprendre en main un club. Le PSG pourrait bien être une option. Et à en croire la presse espagnole, le technicien pourrait réclamer l'arrivée d'un international français, celle d'Ousmane Dembélé.

La menace Zinédine Zidane plane sur Christophe Galtier, et celle-ci pourrait bien grandir en cas d'élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. A en croire la presse espagnole, le champion du monde 1998 pourrait, cette fois-ci accepter l'offre du PSG, étant donné que Didier Deschamps vient de prolonger son contrat avec l'équipe de France jusqu'en 2026.





Zidane aurait réclamé Dembélé

A en croire Marca , Zidane aurait fixé ses exigences aux responsables du PSG. Le technicien français aurait notamment réclamé l'arrivée d'Ousmane Dembélé, qui vient pourtant de prolonger son contrat au Barça. Questionné sur l'intérêt du PSG il y a quelques jours, l'international français avait lâché un message peu rassurant.

« Si la Tour Eiffel m’intéresse ? Non je suis bien à Barcelone »