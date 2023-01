Harcèlement, Zidane, Deschamps… Tous les détails de la réunion d'urgence sont connus

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce mercredi, le comité exécutif de la Fédération Française de Football va se réunir, à l’initiative de Noël Le Graët. Une réunion exceptionnelle qui a lieu dans un climat tendu alors que le patron du football tricolore est en pleine tempête médiatique depuis quelques jours. Trois points précis seront ainsi évoqués.

En tenant ses propos inappropriés à l’encontre de Zinedine Zidane, Noël Le Graët a plus que jamais fragilisé sa position à la tête de la FFF. Déjà au cœur de plusieurs polémiques liées aux supposés dysfonctionnements au sein de la Fédération et aux soupçons de harcèlement sexuel, le patron du foot français est dans la tourmente. Alors que les voix s’élèvent pour son départ, le comité exécutif (comex) de la FFF va se réunir en urgence mercredi, à l'initiative de Noël Le Graët. Trois points seront ainsi évoqués d’après les informations du Parisien .

L’affaire Zidane évoquée

D’une part, les déclarations du président de la 3F à l’encontre de Zinedine Zidane ayant suscité une vague d’indignation seront évidemment au programme. « Est-ce que ça ferait mal au cœur qu'il aille au Brésil ? Moi, je n'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un grand club, une sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne , déclarait-il dimanche au micro de RMC. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. » Le comex veut comprendre la sortie de route de Noël Le Graët et savoir pourquoi le service de communication de la FFF n’a pas été informé de cette prise de parole improvisée.

Affaire Zidane : Macron lâche Le Graët, décision historique annoncée ? https://t.co/gOMfghrkxu pic.twitter.com/dkq12idSD6 — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Nouvelle accusation de harcèlement sexuel

D’autre part, le comex attend de connaître la version de Noël Le Graët après les accusations de Sonia Souid. L’agente de joueurs et de joueuses a livré un témoignage accablant contre le président de la FFF dans un entretien accordé à BFM TV . « Lors de ce rendez-vous, il me dit clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient , a-t-elle assuré. En tout cas qu’il serait beaucoup plus motivé pour m’aider dans ce sens. Et là en fait, je me prends une claque énorme. Parce que j’ai mon président de la Fédération française de football qui me voit... Alors que je me sens compétente et légitime car j’ai réussi à faire des choses même dans la difficulté, excusez-moi du terme mais mon président me voit comme deux seins et un cul en fait. »

La prolongation de Deschamps a crispé en interne

Enfin, la prolongation de Didier Deschamps sera également évoquée au cours de cette réunion exceptionnelle. Noël Le Graët a décidé seul de la prolongation du sélectionneur tricolore, désormais engagé jusqu’en juillet 2026, et a gardé le secret jusqu’à l’officialisation survenue samedi lors de l’Assemblée générale de la FFF, et ce alors que le comex s’était réuni la veille. Une reconduction cachée qui, sur la forme, a crispé en interne.