Mercato - PSG : Un joueur est déjà annoncé à Paris l'été prochain !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG a prêté de nombreux joueurs. C’est notamment le cas de Renato Sanches, qui a rejoint le Benfica Lisbonne pour essayer de se relancer. Cela ne marche pas forcément et le milieu de terrain devrait revenir à Paris l’été prochain. C’est en tout cas l’opinion d’un ancien président du club portugais.

Le PSG fait partie des meilleurs clubs du monde et la concurrence y est donc très féroce. Ainsi, certains joueurs sont obligés d’aller voir ailleurs sous la forme d’un prêt pour retrouver du temps de jeu. Renato Sanches fait partie des Parisiens qui ont fait ce choix-là, mais cela n’est pas une réussite.

Renato Sanches est en situation d’échec au Benfica

Pour espérer relancer sa carrière, Renato Sanches avait décidé l’été dernier de rejoindre le Benfica Lisbonne sous la forme d’un prêt. Cela avait tout d’une bonne idée pour le milieu de terrain qui voyait son avenir bouché au PSG et qui revenait alors dans son club formateur. Mais l’ancien Lillois n’est encore une fois pas épargné par les blessures et il est loin de faire bonne impression pour son grand retour à Lisbonne.

Sanches devrait revenir à Paris

Pour Antena 1, Gaspar Ramos, ancien président du Benfica Lisbonne, s’est exprimé au sujet de Renato Sanches. Selon lui, le milieu de terrain devrait revenir au PSG l’été prochain, la formation portugaise ne devrait pas le conserver. « Il n'en est pas question, ce serait de la folie pure. Il ne me vient pas à l'esprit, en tant que fan de Benfica et en tant que socio, que celui qui dirige le club en ce moment prenne une telle décision, cela ne me vient pas à l'esprit. »