OM - PSG : Roberto De Zerbi a copié Luis Enrique ?

Roberto De Zerbi s'est installé dans la cité phocéenne à la toute fin du mois de juin. Après avoir signé un contrat de trois ans le liant à l'OM jusqu'à l'été 2027, le coach italien s'est entretenu avec Pablo Longoria en demandant de lui offrir un écran bien plus grand que l'Ipad imaginé par le président du club marseillais. Une innovation déjà effectuée au PSG pour Luis Enrique.

A une année d'intervalle, Luis Enrique et Roberto De Zerbi ont pris les commandes des équipes premières du PSG et de l'OM. L'Italien est le dernier arrivé, mais semble avoir eu la même idée afin d'améliorer les performances tactiques de ses joueurs à l'entraînement. C'est du moins ce qu'on peut retirer de l'interview de Pablo Longoria au Corriere della Sera.

«Je me suis retrouvé sur le terrain d'entraînement avec un écran géant»

« Un jour, il m'a demandé quel était le budget pour acheter un tableau électronique pour expliquer les schémas. J'ai répondu qu'il n'y avait aucun problème, convaincu qu'il achèterait un iPad », a raconté Pablo Longoria au cours de son entretien avec le quotidien transalpin.

Toutefois, une erreur de communication entre les deux individus a conduit à l'installation d'un écran géant au centre Robert Louis-Dreyfus. « Je me suis retrouvé sur le terrain d'entraînement avec un écran géant, comme ceux utilisés dans les stades ».

Luis Enrique avait devancé Roberto De Zerbi au PSG

Et cette innovation technologique, Roberto De Zerbi ne l'a pas implanté le premier dans les centres d'entraînements du football français. Dans la foulée de sa nomination au poste d'entraîneur du PSG en juillet 2023 et avec l'ouverture du Campus PSG à Poissy, Luis Enrique avait déjà soumis cette requête à sa direction. Pour PSG TV, le coach espagnol expliquait la grande utilité de cet écran pour ses ajustements tactiques.

«Vous verrez que nous l'utiliserons pour des choses qui sont théoriquement nouvelles et auxquelles les joueurs ne sont pas habitués»

« Il s'agit d'enseigner l'éxécution de l'exercice et donner des informations aux joueurs d'une manière différente, pour qu'ils puissent travailler sur certains aspects du jeu et pour beaucoup de choses. Nous l'utilisions en équipe nationale mais nous avions moins de temps. Ici nous avons beaucoup plus de jours d'entraînement, beaucoup plus de temps. Vous verrez que nous l'utiliserons pour des choses qui sont théoriquement nouvelles et auxquelles les joueurs ne sont pas habitués ». a affirmé Luis Enrique aux médias du PSG.