Le PSG taclé par Lionel Messi ?

Alexis Brunet

Pendant deux saisons, Lionel Messi a défendu les couleurs du PSG. L’Argentin avait atterri à Paris à la suite de son départ forcé du FC Barcelone, mais il n’a jamais oublié sa longue aventure en Espagne. Le multiple Ballon d’or a d’ailleurs parlé de son possible retour à Barcelone, tout en envoyant un tacle indirect au champion de France.

Cette saison, le PSG a bien du mal à être efficace offensivement. Une situation qui tranche énormément avec les dernières saisons où le club de la capitale n’avait pas de mal à trouver la faille, grâce à son trio d’attaque Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Lionel Messi tacle le PSG ?

Au fur et à mesure, Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé sont tous partis du PSG et ils ne gardent pas forcément un bon souvenir du club de la capitale. Lors d’un entretien accordé à NouClam3Cat, l’Argentin a d’ailleurs envoyé un petit tacle au champion de France en affirmant qu’il regrettait sa vie à Barcelone et tout ce qu’il a dû laisser suite à son départ forcé de la formation espagnole en 2021. « Mes enfants sont catalans. J’y ai vécu toute ma vie. En fait, j’ai l’impression d’appartenir à Barcelone. Ma famille et moi pensons toujours à la possibilité de revenir y vivre un jour, car mes enfants, ma femme et moi regrettons beaucoup notre vie à Barcelone. Nos amis et les nombreuses choses que nous avons laissés derrière nous nous manquent. »

Lionel Messi s’éclate à l’Inter Miami

Après son aventure au PSG, Lionel Messi avait fait le choix de rejoindre l’Inter Miami. En MLS, l’attaquant s’éclate du haut de ses 37 ans et il a déjà inscrit 21 buts et distillé 11 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues.