Conflit avec Mbappé : Le PSG reçoit une terrible nouvelle

Alexis Brunet

Malgré son départ l’été dernier, Kylian Mbappé est toujours lié d’une certaine façon au PSG. Le champion du monde est en litige avec le club de la capitale à qui il demande 55M€ correspondant à certains salaires et primes non versées. La direction parisienne ne souhaitait pas verser cette somme et avait donc fait appel, mais le PSG va normalement être dans l’obligation de s’exécuter.

L’aventure de Kylian Mbappé au PSG n’aura jamais été un long fleuve tranquille. Les relations entre le club et son ancien joueur ont été souvent tendues, voire glaciales, et cela continue même après le départ du champion du monde. En effet, ce dernier réclame 55M€ à son ancien employeur, correspondant à des primes et salaires non versés.

Le PSG ne veut pas payer

Pour le moment, ce litige n’est pas encore tranché. En effet, le PSG ne souhaite pas payer cette somme et affirme qu’il avait un accord avec Kylian Mbappé à ce sujet. L’affaire a donc été portée devant le FFF, qui a rendu une décision ce vendredi.

L’AFP rejette la requête du PSG

Selon l’AFP, la FFF a décidé de rejeter la requête du PSG concernant son litige avec Kylian Mbappé. Après la LFP, un autre organe donne raison au champion du monde et le club de la capitale va donc probablement devoir verser les 55M€ à l’attaquant madrilène.