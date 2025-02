La punchline de Deschamps après avoir lâché sa bombe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps a surpris tout le monde au moment d’officialiser son départ de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur des Bleus a donc d’ores et déjà planifié son départ. Une bombe qui a forcément fait énormément réagir et voilà que Noël Le Graët a révélé une punchline de Deschamps à ce sujet.

En 2012, Didier Deschamps prenait les commandes de l’équipe de France. Le début d’une très belle histoire qui va donc prendre fin en 2026 après la Coupe du monde. En effet, le sélectionneur l’a d’ores et déjà annoncé, il ne poursuivra pas à la tête des Bleus à l’issue de cette compétition. Alors qu’on pouvait s’y attendre, Deschamps a tout de même surpris tout le monde en l’officialisant plus d’un an à l’avance. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du monde, mais ça s'arrêtera là car il faut que ça s'arrête à un moment. Oui, ça peut être une annonce, même si je ne suis pas là pour ça. J'ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau mais 2026 c'est très bien », avait balancé DD lors de son passage au 13h de TF1.

« Ça clouera le bec à ceux qui spéculent en permanence »

Ancien président de la FFF et proche de Didier Deschamps, Noël Le Graët a été interrogé sur cet arrêt du sélectionneur de l’équipe de France. Pour Le Journal Du Dimanche, il a alors révélé : « J’étais au cours de la décision de Deschamps ? Non, il m’a appelé juste après. Il m’a dit : « Comme ça, ça clouera le bec à ceux qui spéculent en permanence » ».

« En l’écoutant, je crois qu’il a bien fait »

Noël Le Graët a également ajouté à propos de Didier Deschamps : « Au début, je me suis dit : « Pourquoi il fait ça ? ». Mais en l’écoutant, je crois qu’il a bien fait. Pour son successeur en revanche, il ne faudra pas l’annoncer trop tôt ».