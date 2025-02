La nouvel attaquant de Deschamps est annoncé, c’est une surprise !

Thomas Bourseau

L'équipe de France dispose de plusieurs attaquants de haut niveau dont deux évoluent actuellement au PSG en les personnes d'Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola. Toutefois, au vu de la trajectoire qu'a récemment emprunté Désiré Doué pour ses performances et la suite de sa carrière, la recrue estivale à 50M€ du Paris Saint-Germain pourrait les y rejoindre prochainement d'après Laurent Perrin.

Cette semaine, Le Parisien s'est attardé sur la montée en puissance de Désiré Doué au PSG et de son acclimatation un peu plus tardive que celles de Willian Pacho et de Joao Neves, eux aussi arrivés l'été dernier au sein du club de la capitale. Doué a pris part aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et n'a pas eu la possibilité d'effectuer une préparation physique en bonne et due forme au Paris Saint-Germain.

«Luis Enrique démontre avec Doué combien il sait mesurer le potentiel d'un jeune joueur»

Depuis début décembre, le polyvalent Désiré Doué (19 ans) enchaîne les prestations remarquées aux différents avant-postes du PSG et Luis Enrique se serait spécialement investi l'été dernier dans son recrutement. Il semble que le nez de l'entraîneur du Paris Saint-Germain ne l'ait pas trompé. Le journaliste Laurent Perrin a profité d'une session de questions / réponses avec les internautes du Parisien pour revenir sur le phénomène Désiré Doué.

« Luis Enrique démontre avec Doué combien il sait mesurer le potentiel d'un jeune joueur et l'exploiter au maximum. Rares sont ceux qui pensaient que Doué passerait la marche aussi vite et avec autant de facilité. Quel plaisir de regarder ce garçon ! Luis Enrique l'a parfaitement géré et l'a lancé au bon moment ».

«Prochaine étape, l'équipe de France»

Le journaliste du Parisien a d'ailleurs assuré que Désiré Doué n'en était qu'au prélude de son ascension et que l'équipe de France pourrait rapidement devenir le prochain palier de l'attaquant latéral du Paris Saint-Germain.

« Ce n'est qu'un début, à ce niveau, la remise en question doit être permanente. Mais ce joueur a des capacités techniques et physiques incroyables. Et en plus, il semble avoir la tête bien faite. Prochaine étape, l'équipe de France. Il y a du monde, mais il a le niveau ». Reste désormais à savoir si Didier Deschamps prendra au mot Laurent Perrin concernant Doué.