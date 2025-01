Mbappé, le clash est relancé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il n'avait pas hésité à clasher à l'époque Noël Le Graët suite aux propos déplacés de l'ancien patron de la Fédération Française de Football à l'égard de Zinedine Zidane, Kylian Mbappé a calmé le jeu avec son ex-dirigeant. L'attaquant du Real Madrid a longuement échangé avec lui mardi à Guingamp, ce qui relance donc la relation entre les deux hommes.

Le 8 janvier 2023, sur les ondes de RMC Sport, Noël Le Graët avait eu des propos jugés très déplacés au sujet de Zinedine Zidane : « Je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi ? Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d’accord avec Didier ? Il fait ce qu’il veut, cela ne me regarde pas (…) Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu’il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j’y crois à peine en ce qui me concerne ». Des propos qui avaient fait polémique, et Kylian Mbappé était d'ailleurs monté au créneau sur X pour clasher l'ancien président de la FFF : « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… », avait publié Mbappé.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Le Graët et Mbappé, fin du clash

Le Real Madrid ayant fait le déplacement en Bretagne pour affronter Brest en Ligue des Champions, Noël Le Graët a eu l'occasion d'échanger avec Kylian Mbappé mardi et a évoqué cet entretien dans les colonnes du Parisien : « Ça s’est bien passé, Kylian a été adorable. On a discuté un bon bout de temps, échangé quelques banalités. On était très contents de se voir et de se parler. Je l’ai félicité pour son niveau de jeu et tout ce qu’il fait en ce moment. Il m’a dit qu’il était heureux à Madrid », a lâché l'ancien patron de la Fédération Française de Football, avant d'entrer plus en détail sur l'origine de son clash initial avec Mbappé.

« Il y a longtemps qu’on a réglé ce problème tous les deux »

« À l’époque, j’ai eu de petits mots de travers à propos de Zidane. Mais je voulais protéger Deschamps, ce n’était pas du tout contre Zidane. Didier avait gagné une Coupe du monde, venait de disputer une deuxième finale d’affilée, il méritait selon moi d’en disputer une troisième. N’importe qui à ma place aurait fait la même chose. Mbappé ? Le passé, je m’en fous complètement. Il y a longtemps qu’on a réglé ce problème tous les deux », conclut Le Graët. Le clash est donc relancé voire complètement enterré entre Kylian Mbappé et son ancien président.