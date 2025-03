Verstappen : Le rendez-vous avec Léon Marchand !

Alexis Brunet

Lors des Jeux Olympiques de Paris, Léon Marchand a éclaboussé de sa classe le monde entier, devenant une véritable star. Le Français fait donc partie des nommés dans la catégorie sportif de l’année aux Laureus World Sports Awards. Le nageur sera notamment en concurrence avec le champion du monde de F1 Max Verstappen, qui a déjà remporté le prestigieux prix en 2022.

Qui sera champion du monde de F1 en 2025 ? Ou plutôt, qui arrivera à mettre fin à l’hégémonie de Max Verstappen ? Depuis quatre ans, le Néerlandais a à chaque fois remporté le championnat et il sera à coup sûr parmi les favoris pour l’édition 2025. Il faudra également faire attention à Lando Norris qui a fini deuxième en 2024 à 63 points de la star de Red Bull, mais également au duo de pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Lewis Hamilton.

Un nouveau prix pour Verstappen ?

En attendant de peut-être décrocher un nouveau titre de champion du monde de F1, Max Verstappen pourrait bien s’emparer d’un autre prix prestigieux prochainement. En effet, le Néerlandais est nommé aux Laureus World Sports Awards dans la catégorie sportif de l’année. C’est la quatrième fois de suite que le pilote apparaît dans cette catégorie, lui qui a d’ailleurs remporté le trophée en 2022.

Du beau monde avec Verstappen

Max Verstappen a donc de bonnes chances de l’emporter, mais il fait également face à de sérieux candidats. Léon Marchand concourt dans la même catégorie, lui qui avait décroché quatre médailles d’or aux Jeux Olympiques de Paris, ainsi qu’une en bronze. Au total, cinq sportifs sont nommés dans la catégorie, puisque Mondo Duplantis, Carlos Alcaraz et Tadej Pogačar complètent la liste. L’objectif de ces athlètes sera donc de succéder à Novak Djokovic, qui avait été sacré l’année dernière. À noter également que, depuis la création des Laureus World Sports Awards, en plus de Max Verstappen, trois autres pilotes ont été récompensés : Michael Schumacher (2002 et 2004), Sebastian Vettel (2014) et Lewis Hamilton (2020).