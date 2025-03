Brad Pitt en Formule 1, l’énorme frayeur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le film "F1", avec notamment la présence de Brad Pitt au casting, sortira en France le 25 juin. A cette occasion, la star hollywoodienne a été aperçue à plusieurs reprises dans le paddock et a pu monter à bord d’une voiture avec Lewis Hamilton, coproducteur du film. Un moment qui n’aurait pas été de tout repos pour l’acteur.

C’est un projet très attendu chez les fans de Formule 1. Le 25 juin prochain, le film « F1 » sortira dans les salles obscures françaises, avec Brad Pitt comme tête d’affiche. Ce dernier campera le rôle d’un pilote qui cherche à retrouver la gloire dans la discipline reine de l’automobile. Lewis Hamilton figure parmi les producteurs et a eu l’occasion de partager un moment privilégié avec l’acteur américain de 61 ans sur un circuit, un moment qui n’a pas été de tout repos pour ce dernier.

« Brad s'accrochait aux vitres, suppliant de sortir »

Comme l’a révélé le réalisateur Joseph Kosinski dans le magazine Time, Brad Pitt n’a pas très bien vécu le tour de circuit réalisé aux côtés de Lewis Hamilton. « Il a donné à Brad la peur de sa vie en un tour, confie-t-il. Brad s'accrochait aux vitres, suppliant de sortir. »

L’importance de Lewis Hamilton dans le projet F1

Récemment, Lewis Hamilton dévoilait son rôle dans le film F1 : « Ma ligne directrice, ce que je voulais, c’était : ’Les gars, ce film doit être authentique’. Parce que nous avons deux groupes de fans différents. Des anciens, les fans originaux, qui depuis leur naissance écoutent le vieux thème de la F1 tous les week-ends comme une messe et regardent la course avec leurs familles, jusqu’à la nouvelle génération qui vient de nous rejoindre aujourd’hui grâce à Netflix. J’ai senti que mon travail consistait vraiment à qualifier de ’conneries’ les choses qui ne pouvaient pas arriver en réalité. Il n’en contiendra pas. ’Cela n’arriverait jamais’, ’C’est comme ça que ça se passerait’, ’C’est comme ça que ça pourrait arriver.’ Il suffit de donner de bons conseils aux scénaristes sur ce qu’est réellement la course et ce qui, en tant que fan de course, serait attrayant et ce qui ne le serait pas. Il est possible de trouver un équilibre et je crois que nous l’aurons. »