Brad Pitt débarque en F1, Hamilton annonce la couleur

Jean de Teyssière

La saison dernière, le Grand Prix de Grande-Bretagne avait accueilli le tournage d'un film sur le Formule 1, avec Brad Pitt comme acteur et Lewis Hamilton comme coproducteur. Le septuple champion du monde a eu une tâche très importante pour le réalisme du film et n'a pas hésité à faire modifier certaines scènes ne pouvant jamais arriver en réalité.

Cette année ou en 2025 sortira le film Formula 1, qui, comme son nom l'indique aura comme terrain de jeu les circuits de Formule 1. Avec Brad Pitt comme acteur principal et Lewis Hamilton à la coproduction, ce film se veut réaliste et a compté sur le septuple champion du monde pour qu'il le soit le plus possible.

«Ce que je voulais, c’était un film authentique»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Lewis Hamilton explique un peu plus dans le détail son rôle dans le film sur la Formule 1 qu'il coproduit : « Ma ligne directrice, ce que je voulais, c’était : ’Les gars, ce film doit être authentique’. Parce que nous avons deux groupes de fans différents. Des anciens, les fans originaux, qui depuis leur naissance écoutent le vieux thème de la F1 tous les week-ends comme une messe et regardent la course avec leurs familles, jusqu’à la nouvelle génération qui vient de nous rejoindre aujourd’hui grâce à Netflix . »

«Mon travail consistait à qualifier de ’conneries’ les choses qui ne pouvaient pas arriver en réalité»