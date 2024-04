F1 : Éjecté par Hamilton, il dévoile le secret de Ferrari

Pierrick Levallet

La saison 2024 de F1 est la dernière de Lewis Hamilton chez Mercedes. Le Britannique rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari en 2025, ce qui pousse Carlos Sainz Jr vers la sortie. En attendant, le pilote espagnol poursuit son travail au sein de la Scuderia. Et il n'a pas manqué de dévoiler le secret de la forme actuelle de l'équipe italienne.

Après dix ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton quittera Mercedes à l’issue de la saison. Le septuple champion du monde s’est mis d’accord avec Ferrari pour accompagner Charles Leclerc à partir de 2025. Carlos Sainz Jr, victime du Britannique, va donc devoir se trouver une nouvelle équipe. Mais en attendant, l’Espagnol poursuit son travail chez Ferrari. Il a d’ailleurs dévoilé le secret de la réussite de la Scuderia cette année.

«C'est purement dû à la voiture»

« Nous avons fait des progrès en matière de stratégie au cours des trois dernières années, progressivement, mais si vous voyez un bond cette année, c'est purement dû à la voiture. Je pense que le simple fait d'avoir une voiture qui vous permet d'avoir de la flexibilité en matière de stratégie est quelque chose que nous ne pouvions pas avoir l'année dernière, nous étions donc obligés de nous arrêter à certains tours » a d’abord expliqué Carlos Sainz Jr dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«L’année dernière, nous ne pouvions rien faire sans attaquer»