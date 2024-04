F1 - Ferrari : Victime d’Hamilton, il enrage

Pierrick Levallet

La saison 2024 est la dernière de Lewis Hamilton chez Mercedes, mais aussi la dernière de Carlos Sainz Jr chez Ferrari. L'Espagnol sera remplacé par le Britannique au sein de la Scuderia à partir de 2025 et va donc agiter le marché des pilotes au cours des mois à venir. Mais le vainqueur du Grand Prix d'Australie se dit malgré tout agacé de ne pas pouvoir continuer l'aventure avec l'écurie italienne.

Après dix ans de bons et loyaux services, Lewis Hamilton quittera Mercedes à l’issue de la saison 2024. À partir de 2025, le septuple champion du monde évoluera aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari. Cela veut donc dire que Carlos Sainz Jr perdra sa place au sein de la Scuderia. Et pour sa dernière année au sein l’écurie italienne, l’Espagnol se montre plutôt impressionnant jusqu’à présent.

F1 - Ferrari : Remplacé par Hamilton, il jubile https://t.co/4uAof3dJOo pic.twitter.com/o5Ogk4MjYF — le10sport (@le10sport) April 8, 2024

Carlos Sainz Jr va affoler le mercato

Carlos Sainz Jr a par exemple bien profité de l’abandon de Max Verstappen lors du Grand Prix d’Australie pour décrocher sa première victoire de la saison. Le pilote de Ferrari pointe la quatrième place, à seulement quatre points de son coéquipier Charles Leclerc. Naturellement, l’Espagnol a tapé dans l’oeil de quelques écuries pour l’année prochaine. Mercedes pense à lui pour remplacer Lewis Hamilton, et Red Bull estime qu’il peut être une option pour succéder à Sergio Pérez aux côtés de Max Verstappen. Carlos Sainz Jr promet d’agiter le marché des pilotes. Mais en attendant, il se dit assez agacé de devoir quitter Ferrari pour laisser sa place à Lewis Hamilton.

«Cela me met un peu en colère»