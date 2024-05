Mbappé veut revenir à Paris, le Real Madrid lâche une annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé partant au Real Madrid, Kylian Mbappé veut déjà revenir dans la capitale française. Présent à la Philharmonie de Paris ce jeudi après-midi, Mbappé a confirmé son envie de disputer les prochains Jeux Olympiques dans son pays. Le Real Madrid, son prochain club, a déjà fait parvenir sa décision à la Fédération française de football.

Kylian Mbappé va bientôt quitter la France. Encore ce jeudi, le joueur a confirmé son départ du PSG après la finale de Coupe de France face à l'OL. Son prochain club n'a pas encore été dévoilé, mais il faudrait un miracle pour ne pas le voir porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine. Attendu en Espagne pour signer son contrat, Mbappé pourrait ensuite faire son retour à Paris. Enfin si le Real Madrid lui donne l'autorisation.

Mbappé - Macron : La relation qui fait du bruit https://t.co/9c0sVhZhjC pic.twitter.com/gjhvEbYXd4 — le10sport (@le10sport) May 23, 2024

Mbappé en remet une couche sur les JO

Mbappé souhaite participer aux prochains Jeux Olympiques. Il en a remis une couche à la Philharmonie de Paris ce jeudi. « J'ai toujours dit que les JO à Paris seraient un événement spécial et que je voulais y être. Est-ce que mon ambition a changé ? Non. La décision finale appartient toujours à la même personne. Après, comme je l’ai dit, je suis à un âge où peu importe la décision je serai content. Mais les Jeux olympiques, c'est spécial, surtout à Paris. Quand je saurai, j'en parlerai. Mais moi je n'en sais rien. Cela ne dépend pas que de moi. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est bien finir la saison. Quand on aura un message à me faire passer je serai là pour le recevoir » a confié la star du PSG.

« Le Real a été clair »