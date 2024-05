Équipe de France : Grande nouvelle pour Thierry Henry ?

La rédaction

Si l’été débutera par l’Euro en Allemagne (14 juin-14 juillet), les Jeux Olympiques de Paris (26 juillet-11 août) seront également au rendez-vous. Alors qu’en France, la présence de Kyllian Mbappé est très incertaine, Lucas Chevalier devrait lui bien pouvoir prendre part à la compétition. Blessé lors du dernier match du LOSC, le portier de 22 avait suscité de nombreuses inquiétudes, mais les nouvelles sont rassurantes.

Chaque année durant laquelle une compétition internationale se dispute durant l’été, la hantise de tous les joueurs est la blessure en fin de saison. Car souvent, c’est un tournoi majeur qui leur passe sous le nez. Entre juin et août, se tiendront deux compétitions : l’Euro et les Jeux Olympiques. Et pour l’évènement parisien, beaucoup se demandent encore à quoi ressemblera l’effectif de Thierry Henry. Dans les buts, cela semble se dessiner, puisque Paulo Fonseca a donné de bonnes nouvelles vis-à-vis de Lucas Chevalier, sorti sur blessure la semaine dernière.

«Je pense qu’il sera prêt pour la sélection nationale»

Victime d’une lésion au ménisque du genou gauche lors d’un match face à Nantes le 12 mai dernier, Lucas Chevalier avait dû céder sa place à son coéquipier Vito Mannone. Alors que beaucoup retenaient leur souffle, espérant voir le natif de Calais présent aux Jeux Olympiques avec l’équipe de France, Paulo Fonseca leur a apporté de bonnes nouvelles en conférence de presse : « Il va bien après son opération. Il a besoin de six semaines. Je pense qu’il sera prêt pour la sélection nationale pour les Jeux olympiques. » a déclaré l’entraîneur lillois.

La présence de Kylian Mbappé toujours en suspens

Alors qu’il a annoncé son départ du PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas dévoilé si il participerait aux Jeux Olympiques avec les Bleus de Thierry Henry ou non. Le joueur de 25 ans devrait rejoindre le Real Madrid, mais également disputer l’Euro cet été. Forcément, les merengues voudront récupérer le Bondynois dans le meilleur état de forme possible avant le début de la saison. La Liga débutant le 14 août, soit le même jour que la Supercoupe d’Europe, ce qui pourrait ne pas arranger le Real Madrid, participer aux JO semble être un défi de taille pour Mbappé : la finale du tournoi de football est prévue pour le 10 août.