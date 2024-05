Équipe de France : Une masterclass de Deschamps ?

Thomas Bourseau

L’équipe de France, version Didier Deschamps, disputera son troisième Euro. Après une finale perdue en 2016 et une élimination précoce en 1/8ème de finale en 2021, l’objectif est de ramener la coupe à la maison cet été en Allemagne. Pour ce faire, le sélectionneur des Bleus a fait confiance à N’Golo Kanté, aux abonnés absents depuis juin 2022. Pour Jérôme Rothen, c’est un choix plus que judicieux.

L’Euro 2021 et la Ligue des nations de la même année ne furent donc pas les ultimes compétitions de N’Golo Kanté sous le maillot bleu. En effet, après deux ans sans sélection, le champion du monde 2018 a été rappelé par Didier Deschamps afin de disputer l’Euro programmé en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain avec l’équipe de France.

«Je l’ai connu à Caen, c’est un amour dans un vestiaire»

Au vu de sa situation sportive, lui qui évolue en Saudi Pro League à Al-Ittihad, difficile de dire qu’il retrouvera une place de titulaire au milieu de terrain de l’équipe de France. Son statut d’éventuel remplaçant pourrait-il poser problème ? Pas selon Jérôme Rothen qui l’a côtoyé en 2013 au SM Caen. « Je l’ai connu à Caen, c’est un amour dans un vestiaire ».

Équipe de France : Une star de Deschamps retrouve un «pote» et jubile https://t.co/K1SQbhD2DW pic.twitter.com/jrNfQdXsyb — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

«En terme de rythme, d’intensité et de courses, il est là»