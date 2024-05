Équipe de France : Deschamps lâche une bombe et dévoile les raisons !

Benjamin Labrousse

Ce jeudi soir, Didier Deschamps était présent sur le plateau du journal de 20h afin d’annoncer sa liste des 25 joueurs qui prendront part à l’Euro. Grosse surprise du soir, le sélectionneur tricolore a fait appel à N’Golo Kanté, évoluant à Al-Ittihad, et n’ayant plus porté le maillot des Bleus depuis quasiment deux ans, et a rapidement justifié ce choix fort.

La liste des 25 joueurs qui représenteront l’équipe de France en Allemagne à l’Euro (14 juin – 14 juillet prochain) est connue. Présent sur le plateau de TF1 ce jeudi soir, Didier Deschamps n’a quasiment pas fait de surprises. Néanmoins, le sélectionneur a effectué un choix fort en sélectionnant N’Golo Kanté, grand artisan de l’édition 2016, mais également du sacre mondial en 2018.

Après son calvaire au PSG, il envoie un message à Deschamps https://t.co/Nen0w4eWOn pic.twitter.com/10BFmAY7Gb — le10sport (@le10sport) May 15, 2024

« Il aurait certainement fait partie de la liste pour la Coupe du monde »

Désormais âgé de 33 ans, l’ancien de Chelsea évolue désormais à Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Interrogé sur ce choix fort, Didier Deschamps a tenté de justifier cette convocation de N’Golo Kanté. « Je peux comprendre que les supporters de l’équipe de France n’ont pas forcément suivi le parcours de Kanté, qui sortait d’une saison 2022-2023 où il a très peu joué à cause d’une blessure. Si ça n’avait pas été le cas, il aurait certainement fait partie de la liste pour la Coupe du monde » , a ainsi lâché Deschamps.

« Je suis convaincu que l’équipe de France sera plus forte avec Kanté »