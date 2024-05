Mercato - Real Madrid : Cette annonce ne va pas plaire à Mbappé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé ne va plus faire long feu au PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant de 25 ans va rejoindre le Real Madrid cet été. Toutefois, il ne devrait pas récupérer le numéro 10 de Luka Modric à la Maison-Blanche. L'agent du croate ayant annoncé qu'il était sur le point de prolonger.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé s'est engagé en faveur du PSG. En effet, le club de la capitale a trouvé un accord à 180M€ (prêt avec option d'achat) avec l'AS Monaco. Sept années plus tard, Kylian Mbappé va relever un tout nouveau défi. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la star de 25 ans va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement à la fin de son contrat le 30 juin. Et malheureusement pour lui, Kylian Mbappé ne devrait pas récupérer le numéro 10 à la Maison-Blanche.

Mbappé privé du numéro 10 au Real Madrid ?

Lors d'un entretien accordé à Kooora , Vladica Lemic a annoncé que Luka Modric était presque assuré de prolonger avec le Real Madrid, étant engagé jusqu'au 30 juin. « Le scénario le plus probable est qu'il reste une année de plus et qu'il continue à écrire l'histoire. Le Real Madrid est le meilleur club du monde et est dirigé par le meilleur président de l'histoire du football. Luka Modric est un madridista qui aime le club et le considère comme sa maison », a affirmé l'agent de la star croate dans des propos rapportés par Marca .

«Le scénario le plus probable est qu'il reste une année de plus»

Si Luka Modric rempile bel et bien avec le Real Madrid, Kylian Mbappé ne pourra pas hériter du numéro 10 avec son nouveau club, qu'il endosse en équipe de France. En effet, c'est le maillot du milieu de 38 ans qui est actuellement frappé de ce nombre. Pour ne pas arranger les affaires de Kylian Mbappé, Vinicius Jr est le détenteur du numéro 7, qu'il porte actuellement au PSG.