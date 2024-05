Mercato : «L’un des meilleurs» du monde va quitter le PSG

Arnaud De Kanel

Le mercato estival approche à grands pas et le PSG se prépare déjà à perdre Kylian Mbappé. Le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat la semaine passée. Une grande perte pour les Parisiens qui vont perdre celui qu'Alain Giresse voit parmi les meilleurs au monde.

Les grandes manœuvres vont bientôt débuter pour le PSG. En effet, après une saison riche en émotion, le club de la capitale a pu identifier ses forces et ses faiblesses et il risque donc d'animer le mercato, d'autant plus qu'il faudra trouver un remplaçant à Kylian Mbappé, un joueur appartenant à une catégorie supérieure de joueurs. La meilleure selon Alain Giresse, qui ne tarit pas d'éloges au sujet du capitaine de l'équipe de France, allant même jusqu'à le comparer à Cristiano Ronaldo.

Mbappé, l'un des meilleurs pour Giresse

« Est-il le meilleur au monde ? Il est l'un d'entre eux, c'est certain. Il y en a d'autres comme Haaland ou Bellingham qui sont aussi à un très haut niveau. Mbappé veut prendre la relève de Messi et Cristiano, qui ont dominé le football ces dernières années, et il a les conditions pour le faire. En termes de style de jeu, il est plus proche de Cristiano. On peut parfaitement le comparer au Portugais », a estimé la légende des Girondins de Bordeaux dans un entretien accordé à AS ce samedi. Pour lui, le PSG devra changer sa manière de jouer plutôt que de s'entêter à lui chercher un remplaçant.

Mbappé irremplaçable, «l'équipe devra probablement changer sa façon de jouer»