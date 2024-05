PSG : Mbappé annonce son départ, c’est la stupéfaction

Arnaud De Kanel

Le feuilleton Kylian Mbappé touche à sa fin. En attendant d'officialiser sa prochaine destination, qui devrait être le Real Madrid, l'attaquant tricolore a officialisé son départ du PSG la semaine dernière dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Champion d'Europe en 1984 avec l'équipe de France, Alain Giresse ne s'y attendait pas vraiment.

Sa décision est prise. Après sept ans passés au PSG, Kylian Mbappé quittera le club de la capitale à l'issue de la saison. L'attaquant l'a tout d'abord annoncé sur ses réseaux sociaux avant de faire ses adieux au Parc des Princes ainsi qu'à la cérémonie des Trophées UNFP. Une annonce qui a pu surprendre Alain Giresse.

Mercato : Le PSG va régler un cas très sensible https://t.co/0ZtUXs8SRl pic.twitter.com/QxGGgZGKdk — le10sport (@le10sport) May 18, 2024

Giresse «surpris» par l'annonce du départ de Mbappé

« Si j'ai été surpris par l'annonce du départ de Mbappé ? Un peu oui, surtout en raison de l'engagement qu'il avait pris avec son club il n'y a pas si longtemps, non seulement financièrement, mais aussi avec la possibilité d'essayer de gagner la Ligue des champions avec une équipe compétitive construite autour de lui », a déclaré le champion d'Europe 84 pour AS . Cependant, il s'agit en aucun cas d'une critique puisque Giresse respecte le choix de Mbappé.

«C'est une décision personnelle et c'est quelque chose qu'il veut manifestement faire»