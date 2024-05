Mercato - OM : Longoria a contacté un nouvel entraineur

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Paulo Fonseca est la priorité de l'OM pour la succession de Jean-Louis Gasset. Alors que le coach du LOSC aurait une préférence pour l'AC Milan actuellement, Pablo Longoria aurait activé la piste menant à Sergio Conceiçao. D'ailleurs, le président de l'OM aurait déjà pris la température auprès de l'entraineur du FC Porto.

Au mois de février, l'OM a placé Jean-Louis Gasset sur son banc de touche. Toutefois, Pablo Longoria a offert un contrat de courte durée au technicien de 70 ans. Arrivé en intérim, Jean-Louis Gasset va quitter l'OM à la fin de son contrat le 30 juin. D'ailleurs, comme l'a annoncé le technicien français, il va tirer sa révérence ce dimanche soir, et ce, après le duel contre Le Havre.

L'OM a pris la température auprès de Conceiçao

Pour remplacer Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria veut à tout prix miser sur Paulo Fonseca. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'actuel coach du LOSC est la priorité de l'OM pour la saison prochaine. Mais alors que Paulo Fonseca pourrait se laisser tenter par un départ vers l'AC Milan, Pablo Longoria aurait activé un plan B.

Longoria n'a pas rencontré Conceiçao à Porto