EXCLU - Mercato : L’OM insiste fort pour Paulo Fonseca !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En quête d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, l’OM poursuit son travail de sape auprès du technicien portugais, Paulo Fonseca. Bientôt libre de tout contrat, l’actuel coach du LOSC se retrouve fortement courtisé. Pablo Longoria maintien le contact pour tenter de le convaincre.

L’effet Jean-Louis Gasset aurait duré un mois. Le temps de remettre sur pied un OM qui allait très mal. Et qui commence à retomber dans ses travers… La course à l’Europe s’éloigne en Ligue 1 et les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang abordent leur quart de finale d’Europa League dans des conditions peu évidentes puisqu’ils restent sur une série noire de quatre défaites de rang (Villarreal, Rennes, PSG et Lille). En marge de cette fin de saison à fort enjeu pour le club, puisqu’un billet européen est capital pour la stabilité du projet phocéen, Pablo Longoria s’active en coulisse sur la question du coach.

Paulo Fonseca, la priorité

Selon nos informations, Pablo Longoria a fait de Paulo Fonseca sa priorité. Actuellement aux commandes d’un LOSC qui joue bien et qui a des résultats, le technicien portugais est une proie très appréciée puisqu’il arrive en fin de contrat dans le Nord. Les chances de le voir relever un nouveau défi sont grandes et l’OM veut en profiter. Paulo Fonseca est la priorité des Marseillais.

Un contact maintenu