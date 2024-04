Mercato - OL : Courtisé, Pierre Sage en pleine réflexion…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Invité surprise de la saison lyonnaise, Pierre Sage réalise un véritable miracle sur le banc lyonnais. Et alors que son avenir devient un sujet de discussion au sein des dirigeants du club, le technicien français commence à susciter des convoitises. Voici nos informations sur le dossier.

Jusqu’où peut aller le phénomène Pierre Sage ? Parce qu’il s’agit, bel et bien, d’un phénomène au regard de la situation dans laquelle était l’OL avant son arrivée et celle dans laquelle se trouve les Gones aujourd’hui. Bon dernier de Ligue 1 à la 14e journée, date de sa prise de fonction à l’OL, Pierre Sage a piloté une remontada historique pour conduire son équipe dans le Top 10 du classement, à deux petits points des places européennes. Mais surtout, en finale d’une Coupe de France inespérée, à disputer face au PSG. Un début de carrière parmi l’élite qui ne passe pas inaperçu.

Sage sollicité

Alors qu’il n’a pas encore les diplômes pour entraîner au plus haut-niveau, Pierre Sage commence à se faire une jolie réputation. Selon nos sources, le technicien lyonnais reçoit déjà des sollicitations. Car pour le moment, son avenir n’est pas encore certain. Le board lyonnais souhaite attendre la finale de la Coupe de France pour se saisir du dossier coach et statuer sur le cas Pierre Sage. Des discussions ont déjà démarré mais elles deviendront concrètes après la Coupe de France (25 mai).

EXCLU @le10sport : L’avenir de Cherki à l’OL dépendra du coach qui sera sur le banc en 2024/2025. Tendance du moment : un départ Selon nos informations, l’OL est clairement à l’écoute des offres pour son joueur… https://t.co/6l5to3Dvu4 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 8, 2024

Priorité à l’OL

Après un début de saison chaotique, comme l’OL en a rarement connu depuis 30 ans, les dirigeants lyonnais sont en pleine réflexion. La tendance est au maintien de Pierre Sage, dont le travail est unanimement salué. Mais John Textor est tout à fait capable d’aller chercher un « nom » pour incarner une plus forte ambition à son projet. De son côté, Pierre Sage souhaite continuer et donne sa priorité à l’OL, qui lui a donné sa chance. Rendez-vous fin mai !