Mercato - PSG : La presse anglaise balance sur un transfert à 87M€

Thibault Morlain

Avec le départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG va devoir refaire sa ligne d'attaque. La question est donc de savoir qui remplacera l'international français. Une mission loin d'être simple et pour cela, le club de la capitale devrait sortir le chéquier. Mais qui sera recruté ? Le PSG pourrait possiblement trouver son bonheur en Angleterre, notamment à Liverpool.

La succession de Kylian Mbappé au PSG est un sujet qui fait déjà beaucoup parler sur le marché des transferts. Les rumeurs se multiplient et de nombreux noms sont annoncés à Paris pour oublier celui qui devrait s'envoler pour le Real Madrid. Le Colombien de Liverpool, Luis Diaz, serait notamment sur la short-list du PSG et de l'autre côté de la Manche, on a apporté de nouveaux éléments.

Luis Diaz va-t-il quitter Liverpool ?

A 27 ans, Luis Diaz fait aujourd'hui le bonheur de Liverpool. Mais voilà que son avenir pourrait s'écrire du PSG. Comme l'annonce The Telegraph , le Colombien, sous contrat jusqu'en 2027 avec les Reds, n'a toujours pas trouvé d'accord pour une prolongation de contrat. Une situation qui fait dire au média britannique que cela pourrait ouvrir la porte à un départ de Luis Diaz dans les mois à venir.

Un avenir au PSG ou à Barcelone ?