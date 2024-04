Mercato : Mbappé fait déjà ses adieux au PSG ?

Pierrick Levallet

Sauf retournement de situation, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG à l'issue de la saison, puisqu'il n'a pas prévu de prolonger. L'international français vit donc ses derniers mois dans la capitale avec un objectif clair : faire de son maximum pour aider le PSG à aller le plus loin possible en Ligue des champions.

Si Kylian Mbappé n’a encore rien annoncé publiquement, son avenir semble déjà tout tracé. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, le champion du monde 2018 aurait déjà fait savoir aux dirigeants parisiens qu’il ne comptait pas prolonger. Tout indique qu’il signera libre au Real Madrid cet été. En attendant, Kylian Mbappé vit ses derniers mois chez les Rouge-et-Bleu .

PSG - Prolongation de Mbappé : C'est encore possible pour Paris ! https://t.co/GXfkPMbQXp pic.twitter.com/zT3R9cZPrM — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

La Ligue des champions, un jubilé d'adieu pour Mbappé ?

Et comme le rapporte Le Parisien , le parcours du PSG en Ligue des champions a des allures de tournée d’adieu pour Kylian Mbappé. Son temps de jeu étant considérablement réduit en Ligue 1, l’international français ne peut se montrer que sur la scène européenne désormais. Le capitaine de l’équipe de France entend donc faire son maximum pour aller le plus loin possible en Ligue des champions, voire la gagner, afin de partir par la grande porte.

Le PSG doit se qualifier contre le Barça

Cela passe notamment par une qualification contre le FC Barcelone. Le premier choc de la double confrontation a lieu ce mercredi soir. La dernière fois que le PSG avait été confronté au club blaugrana, c’était en 2021. Kylian Mbappé avait inscrit un triplé à l’extérieur lors du match aller (1-4) avant d’enfoncer le clou au Parc des Princes au match retour (1-1) avec un penalty transformé.