PSG - Prolongation de Mbappé : C'est encore possible pour Paris !

Alors que Kylian Mbappé est en fin de contrat, rien n'a encore été officialé à propos de l'avenir de la star du PSG. Si la balance penche vraisemblablement pour un départ au Real Madrid, tout pourrait encore être possible. Y compris une prolongation au PSG ? Luis Fernandez ne ferme aucune porte pour l'avenir de Mbappé.

Deux ans plus tard, le PSG se retrouve dans la même situation avec Kylian Mbappé, mais cette fois, l'issue devrait être différente. En 2022, le club de la capitale avait réussi à convaincre sa star de prolonger, évitant ainsi un départ libre. Mais en 2024, Mbappé se dirige tout droit vers le Real Madrid une fois que son contrat aura expiré à l'issue de la saison. A moins que...



Mbappé au Real Madrid... ou au PSG ?

Figure du PSG, Luis Fernandez s'est prononcé sur l'avenir de Kylian Mbappé, que l'on annonce au Real Madrid. Et dans des propos accordés à Sport , il a voulu laisser un espoir pour voir Mbappé prolonger à Paris : « Trouvera-t-il sa place au Real Madrid ? Oui car il est très bon, mais le Real Madrid a de grands joueurs. Nous allons attendre la fin de la saison. Voyons ce qui se passe ».

